বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৫, ২০২৫ ৭:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন।

বুধবার দুপুরে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিতে পৌঁছে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমের মান ও পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা দেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ: মুজিবনগর যুব...

ঝাউবাড়িয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টে শিহালা মিতালী ক্লাব সেমিফাইনালে

শোলমারীতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট: যতারপুর একাদশের জয়

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত নেতা সাইফুল ইসলাম মহাজনের স্মরণে...

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের মানববন্ধন

মেহেরপুরে সাবেক পৌর বিএনপি সভাপতির নেতৃত্বে গণসংযোগ