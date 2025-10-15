মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন।
বুধবার দুপুরে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিতে পৌঁছে শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমের মান ও পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা দেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।
এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।