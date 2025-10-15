মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের যাদুখালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন

মেহেরপুর প্রতিনিধি:
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদুখালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।
বুধবার দুপুরে তিনি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে সেবা নিতে আসা রোগীদের খোঁজখবর নেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন।
পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও রোগীদের প্রতি আরও আন্তরিকভাবে সেবা প্রদানের নির্দেশনা দেন।
এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।