মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে পূজা উদযাপন পরিষদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।
সৌজন্য সাক্ষাতে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহবায়ক সঞ্জীব কুমার বাপ্পি, সদস্য সচিব ড. অশোক কুমার, অ্যাডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাস, জয়দেব কুমার সাহা, কার্তিক চন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ সদ্য যোগদান করা জেলা প্রশাসককে অভিনন্দন জানান এবং জেলার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন।