মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার প্রদান

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের উদ্যোগে এক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে।
বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় উপকারভোগীর হাতে হুইল চেয়ার তুলে দেন। এ সময় তিনি বলেন, সমাজের অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবিক দায়িত্ব। তাদের জীবনমান উন্নয়নে জেলা প্রশাসন সবসময় কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।
অনুষ্ঠানে সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাকের আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।
হুইল চেয়ার পেয়ে উপকারভোগী জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।