মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সদর উপজেলা পর্যায়ের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর।
টুর্নামেন্টে আমদহ ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন এবং বুড়িপোতা ইউনিয়ন রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এছাড়া আমদহ ইউনিয়নের শামীম ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং বুড়িপোতা ইউনিয়নের আজিজুল ম্যান অব দ্য ফাইনাল নির্বাচিত হয়ে পুরস্কার লাভ করেন।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাবেক সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন, আজিম উদ্দিন, সালমা খাতুন, মৌসুমী খাতুন, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মাজেদ আলী, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালেদ ওমর রুমি, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রাকিবুল হাসান রিপনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।