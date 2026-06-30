মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন, গাংনী উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আতাউর রহমান, সরকারি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক আলমগীর হোসেন, আইয়ুব হোসেন ও সোহেল রেজাসহ সংশ্লিষ্টরা।
সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জেলার তিনটি উপজেলায় পৃথকভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। পরে তিন উপজেলার চ্যাম্পিয়ন দল এবং মেহেরপুর পৌরসভার দলকে নিয়ে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল আল মামুন, মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আব্দুস সালামসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংগঠকরা।