বুধবার, ১২ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে অফিসার্স ক্লাবের বিদায় সংবর্ধনা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে অফিসার্স ক্লাবের বিদায় সংবর্ধনা

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১২, ২০২৫ ৯:০৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাতে অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী জেলা প্রশাসক ও অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বক্তব্য রাখেন। তিনি মেহেরপুরে দায়িত্ব পালনের সময় কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও স্থানীয় মানুষের ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী জেলা প্রশাসককে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, খাদিজা খাতুন, অবির আনসারী, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন প্রমুখ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর বামন্দীতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ডা. তাহের-ডা. লিনা নার্সিং ইনস্টিটিউটে নবীনবরণ ও...

মেহেরপুরে পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ড, ক্ষয়ক্ষতি ১০ লাখ...

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে নবজাতক ও মাকে উপহার প্রদান

মেহেরপুরে দারিদ্র মহিলাদের সহায়তা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও চেক...