মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত

সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫ ৬:১৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহামদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুর রাহীম, মেহেরপুর জেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি মোঃ রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিরাজ উদ্দিন, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান,মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি সাদিকুর রহমান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ট্রেইনার আব্দুল হামিদ প্রমূখ।

বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠান শেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।



