মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ৭:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

গণশুনানিতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের ভোগান্তি, সমস্যা ও দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করেন। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর মনোযোগ সহকারে সবার বক্তব্য শোনেন এবং উত্থাপিত সমস্যাগুলোর দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম, সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




