মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার রাতের দিকে মেহেরপুর শহরের হঠাৎ পাড়ায় অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
এ সময় জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর উপস্থিত থেকে শীতার্ত মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।
জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে শীতার্ত দরিদ্র মানুষ স্বস্তি প্রকাশ করেন।