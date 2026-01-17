মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাইক্লেস্টিস সদস্য সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর সাইক্লেস্টিস সদস্য সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সদস্য সংগ্রহকারীদের হাতে রজনীগন্ধার স্টিক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খাইরুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ ও রাফি উদ্দিন। বক্তারা সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য গঠন, পরিবেশ সুরক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাইক্লেস্টিস কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাকের আলী, ইস্তামুল হক, ভুবন চন্দ্র হালদার এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তামিম ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
আয়োজকরা জানান, এই সদস্য সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে মেহেরপুরে সাইক্লিংভিত্তিক ক্রীড়া ও সামাজিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।