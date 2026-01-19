সোমবার, ১৯শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মনিটরিং ও গণভোট প্রচারণা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৯, ২০২৬ ৭:৩৯ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ও গণভোট ২০২৬-এর প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মনিটরিং ও গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।

এদিকে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের তেরঘরিয়া, শোলমারী, রামদাসপুর, চাঁদপুর ও কুলবাড়ীয়া গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন এবং গণভোটের প্রচারণা পরিচালিত হয়। এ সময় আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করা হয় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে পোস্টার অপসারণ করা হয়। পাশাপাশি নির্দেশনা অনুযায়ী ৬টি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়।

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি, ভরাট, কল্যাণপুর ও সহড়াতলা এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচারণা সম্পন্ন করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার গাংনী পৌরসভা এলাকায় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন, গণভোটের প্রচারণা এবং নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এছাড়া জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ভূবন চন্দ্র হালদারের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া বাজার, কাথুলী বাজার ও ধলা বাজারে গণভোট ২০২৬-এর প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং করা হয়।

অন্যদিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারীর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের বারাদী বাজার ও হিজুলি গ্রামে গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং করা হয়। এ সময় বারাদী বাজার, আমঝুপি সড়ক ও হিজুলি গ্রামে নির্বাচনী প্রতীক ও পোস্টার ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া গেলে তা অপসারণ করা হয়।

জনস্বার্থে এ ধরনের মনিটরিং ও প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।




