বৃহস্পতিবার, ২রা জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৬ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২, ২০২৬ ১:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

স্টাডি সার্কেলে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবির, এস্তামুল হক, সাকের আহমেদসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

স্টাডি সার্কেলে কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং সেবার মান উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে মেহেরপুরের খোকস গ্রামে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শুরু হয়েছে এইচএসসি, ভোকেশনাল ও...

গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পচা ডিম ও পাউরুটি পরিবেশন

টাইব্রেকারে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাবের জয়, হারল চাঁদবিল শেরেবাংলা...

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার...

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ৩টি গাঁজার গাছ উদ্ধার,...