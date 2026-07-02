মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।
স্টাডি সার্কেলে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবির, এস্তামুল হক, সাকের আহমেদসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
স্টাডি সার্কেলে কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করা এবং সেবার মান উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।