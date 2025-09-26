মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজ প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান সভাপতিত্ব করেন। এতে বক্তব্য রাখেন ডা. সজীবুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, শহর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মানা এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু।
ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।