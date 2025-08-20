বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২০, ২০২৫ ৮:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করা হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বর্তমান সরকারের নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু এনসিপি নামের একটি সংগঠন বলছে নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না। এ ধরনের ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন মেনে নেবে না। বিগত ১৭ বছরে যেভাবে ভারতীয় আগ্রাসন বাংলার মানুষের ওপর থাবা হিসেবে এসেছে, সেটিও মানুষ মেনে নেবে না।”

এ সময় জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আনছার উল হক, আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহম্মেদ, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


