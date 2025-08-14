বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৪, ২০২৫ ৭:৫১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর ও কুলবাড়িয়া গ্রামে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “নির্বাচন নিয়ে এনসিপির নেতা বলেছেন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না। বর্তমান সরকার নির্বাচন নিয়ে তালবাহানা করতে পারে। তাই আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

এ সময় জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, সদস্য আনছার-উল হক, হাফিজুর রহমান হাপি, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনাসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


