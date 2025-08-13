বুধবার, ১৩ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির ৩১ দফা দাবি নিয়ে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৮:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর, ইছাখালী ও ঝাঁঝা গ্রামে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “নির্বাচন নিয়ে এনসিপির নেতা বলেছেন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না। বর্তমান সরকার নির্বাচন নিয়ে তালবাহানা করতে পারে। তাই আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

গণসংযোগকালে জেলা বিএনপির সদস্য আনছা-উল হক, হাফিজুর রহমান হাপি, মীর ফারুক, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।


