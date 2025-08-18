বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা রোভার স্কাউটের বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

আগস্ট ১৮, ২০২৫ ৮:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটের উদ্যোগে বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কাউন্সিলের আয়োজন করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একে এম নজরুল কবির, খুলনা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. তৌফিক আহমেদ, মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাসিন আলী আঙ্গুর এবং মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

পরে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে সভাপতি (পদাধিকার বলে) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক মো. আলমগীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন জেলা রোভার স্কাউট কমিটি গঠন করা হয়।


