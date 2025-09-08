মেহেরপুরে জেলা স্কাউটের নেতৃবৃন্দের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা স্কাউটের নেতৃবৃন্দ নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাতে জেলা স্কাউটের নেতৃবৃন্দ নবাগত জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউটের সম্পাদক আবুল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মহিদুল ইসলাম, কাব স্কাউট লিডার ফারুক হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবলু, মুজিবনগর উপজেলা স্কাউটস কমিশনার রুথছবি বিশ্বাস, কমিশনার জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।