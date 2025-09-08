সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা স্কাউটের নেতৃবৃন্দের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা স্কাউটের নেতৃবৃন্দের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ৮:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা স্কাউটের নেতৃবৃন্দ নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতে জেলা স্কাউটের নেতৃবৃন্দ নবাগত জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউটের সম্পাদক আবুল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মহিদুল ইসলাম, কাব স্কাউট লিডার ফারুক হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবলু, মুজিবনগর উপজেলা স্কাউটস কমিশনার রুথছবি বিশ্বাস, কমিশনার জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর ইউএনও’র বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে মন্দির পরিদর্শন

পিরোজপুরে ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ...

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে জরিমানা