বৃহস্পতিবার, ১২ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ১২, ২০২৬ ৭:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জ্বালানি তেলের সুষ্ঠু সরবরাহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিত করা, ভোক্তা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্যে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং কোনো ধরনের অনিয়ম, মজুদদারি ও অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় জেলা প্রশাসক পেট্রোল পাম্প মালিকদের জ্বালানি তেল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জ্বালানি তেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পণ্য। এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে পরিবহন ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদনসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হবে।

তিনি আরও বলেন, কোনো ধরনের অতিরিক্ত মূল্য আদায়, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি বা মজুদদারির অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে পেট্রোল পাম্পসমূহে পরিমাপ যন্ত্রের সঠিকতা বজায় রাখা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং গ্রাহকসেবার মান উন্নত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী হাসানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য: মেহেরপুর জেলা ক্রিকেট দলকে...

মেহেরপুরে পুনাকের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সমন্বিত অভিযান পরিচালনা...

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সভা...