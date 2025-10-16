মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে লুংসিং কোম্পানির দাপুটে জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে লুংসিং কোম্পানি তৃতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় মাশরাফির হ্যাটট্রিকের সুবাদে লুংসিং কোম্পানি ৫–১ গোলের বড় ব্যবধানে খড়িংচা দেবালয়কে পরাজিত করে।
খেলার শুরুতেই মাত্র এক মিনিটের মাথায় মাশরাফির গোলে লুংসিং কোম্পানি এগিয়ে যায়। ১৯ মিনিটে টুটুল গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মাশরাফি তার দ্বিতীয় গোলটি করেন। এরপর ২২ মিনিটে মুন্না দলের চতুর্থ গোলটি করেন। ২৮ মিনিটে মাশরাফি হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে দলের পক্ষে পঞ্চম গোলটি করেন। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে খড়িংচা দেবালয়ের শামীম পেনাল্টির মাধ্যমে সান্ত্বনাসূচক এক গোল করেন।
খেলায় লুংসিং কোম্পানির মাশরাফি ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ এবং টুটুল ‘সেরা খেলোয়াড়’ নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, হায়দার আলী, লাল্টু, উজ্জ্বল ও বেলাল প্রমুখ।