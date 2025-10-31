শুক্রবার, ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে শেহালা মিতালী ক্লাব

অক্টোবর ৩১, ২০২৫ ৭:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে শেহালা মিতালী ক্লাব ফাইনালে উঠেছে।

শুক্রবার বিকেলে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় মিতালী ক্লাব টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে চৌগাছা ইয়ং স্টার ক্লাবকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে উভয় দলই বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোল করতে ব্যর্থ হয়, ফলে টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।

টাইব্রেকারে মিতালী ক্লাবের জুবায়ের, ইমরান, জীবন, রেজওয়ান ও মুনতাসির একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে চৌগাছা ইয়ং স্টার ক্লাবের রাব্বি, শারাফাত ও মোরসালিন গোল করলেও রাসেল সুমনের শটটি মিতালী ক্লাবের গোলরক্ষক ফয়সাল দারুণভাবে রুখে দেন।

খেলায় বিজয়ী দলের গোলরক্ষক ফয়সাল ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ এবং সোহান ‘সেরা খেলোয়াড়’ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করেন টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, হায়দার আলী, লাল্টু, শাহাবুদ্দিন, বেলাল ও উজ্জ্বল।




