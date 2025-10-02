মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু শুক্রবার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ফুটবল টুর্নামেন্ট। ক্লাবটির উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করবে।
উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হবে গাংনী উপজেলার পীরতলা যুব সংঘ ক্লাব ও চৌগাছা ইয়ং স্টার ক্লাব।
অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলগুলো হলো—উজলপুর বাগানপাড়া একাদশ, মদনাডাঙ্গা একাদশ, খোকসা যুব সংঘ, শেহালা একাদশ, ডি এম ক্রীড়া পরিষদ, প্রাগপুর একাদশ, গোপালপুর ভাই ভাই, ধলা একাদশ, ইচাখালি অল স্টার ক্লাব, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব, হিতিমপাড়া ফ্রেন্ডস একাদশ, লুংশিং কোম্পানি, দিঘীরপাড় একাদশ এবং যশোর খলিসা ফুটবল একাডেমি।
টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমানকে আহ্বায়ক, আজমাইন হোসেনকে সদস্য সচিব এবং সজীব ইসলামকে ক্রীড়া সদস্য করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সার্বিক সহযোগিতার দায়িত্বে থাকবেন মামলত হোসেন।
টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে নগদ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং রানারআপ দলকে প্রদান করা হবে ১ লাখ টাকা পুরস্কার।