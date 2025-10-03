মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ফুটবল টুর্নামেন্ট। শুক্রবার বিকেলে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম।
টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন। উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে অতিথিরা পরিচিত হন। অনুষ্ঠানে শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, উজ্জ্বল হোসেনসহ টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
মোট ১৬টি দল অংশ নিচ্ছে এ টুর্নামেন্টে। উদ্বোধনী খেলায় গাংনী উপজেলার চৌগাছা ইয়ং স্টার ক্লাব টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে পীরতলা যুব সংঘকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে আরাফাত, ইব্রাহীম, রিয়াদ, মেহেদী ও মাহিম গোল করেন ইয়ং স্টারের পক্ষে। পীরতলার পক্ষে বিপুল, জাহিদ, সোহান ও সজল গোল করেন। রানারের শট বাইরে চলে যাওয়ায় দলটি হেরে যায়।
চৌগাছা ইয়ং স্টারের আরাফাত ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন। পরে অতিথিরা তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দল হলো—উজলপুর বাগানপাড়া একাদশ, মদনাডাঙ্গা একাদশ, খোকসা যুব সংঘ, শেহালা একাদশ, ডি এম ক্রীড়া পরিষদ, প্রাগপুর একাদশ, গোপালপুর ভাই ভাই, ধলা একাদশ, ইচাখালি অল স্টার ক্লাব, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব, হিতিম পাড়া ফ্রেন্ডস একাদশ, লুংশিং কোম্পানি, দিঘীরপাড় একাদশ এবং যশোর খলিসা ফুটবল একাডেমি।