মেহেরপুরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একজন ছাত্রীকে টিকা প্রদানের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে এ ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ পরিচালক সিরাজুম মুনির, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রোমানা হেলালী জুশি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষকদের তৌহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা।
ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলায় ৯ মাস থেকে শুরু করে ১৫ বছর পর্যন্ত ১লক্ষ ৬৮ হাজার ২৯৭ জনের রেজিস্ট্রেশন করার লক্ষ্যমাত্র ধার্য করা হয়। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৮০ হাজার ১৪৫ জন। গাংনী উপজেলা ৪৭ হাজার ৯৪৩ জন। মুজিবনগর উপজেলা ২৬ হাজার ৯৩৮ জন। এবং মেহেরপুর পৌরসভায় ১৩ হাজার ২৭১ জন। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করা হয় ৭১ হাজার ১৬৯ জনের। এর মাধ্যে সদর উপজেলায় ২৭ হাজার ৭২৫ জন। গাংনী উপজেলায় ২৮ হাজার ৭৪৫ জন। মুজিবনগর উপজেলায় ৮ হাজার ৯৭৫ জন।