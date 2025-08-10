মেহেরপুরে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে এডভোকেসি সভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. কামরুন নাহার।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন এবং ইপিআই সুপার তোফাজ্জল হোসেন। সভায় সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও সুপারগণ উপস্থিত ছিলেন।