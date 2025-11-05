মেহেরপুরে টাইফয়েড টিকা বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে টাইফয়েড টিকা বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিস মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
সভায় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতীম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মনির, মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আনজুমান আরা, মুজিবনগর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান, গাংনী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আজীজ প্রমুখ।
এ সভায় উপস্থিত অতিথিরা টাইফয়েড টিকার গুরুত্ব এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। টাইফয়েডের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা এবং টিকার মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়।
সভায় জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম জানান, টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব কমাতে এবং জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন এই টিকা প্রয়োগ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এলাকাবাসীকে সচেতন করেন।
মতবিনিময় সভায় অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা, শিক্ষা অধিকারীরা এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় আরও জানানো হয় যে, টাইফয়েড টিকা জনগণের মধ্যে সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে।