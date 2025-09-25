বৃহস্পতিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে টাইফয়েড ভ্যাকসিন নিয়ে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৫ ২:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়ন সচেতনামূলক প্রচার কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় টাইফয়েড ভ্যাকসিন বিষয়ে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক ডালিয়া খানম, উপপরিচালক তারিখ হাসান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র এবং জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের গার্ল গাইডস ও বাংলাদেশ স্কাউটস-এর তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করেন।



