মেহেরপুরে টাস্কফোর্সের অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ শিশু খাদ্য রাখার দায়ে জরিমানা

বুধবার, ১০ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
ডিসেম্বর ১০, ২০২৫ ৬:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা টাস্ক ফোর্সের অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ শিশু খাদ্য রাখার অভিযোগে এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারী। অভিযানে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

এদিন বারাদী হাটের সবজি বাজার, মাছের বাজার ও বিভিন্ন মুদিদোকানে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় ‘ভাই ভাই ভ্যারাইটি স্টোর’-এ মেয়াদোত্তীর্ণ শিশু খাদ্য পাওয়া যাওয়ায় দোকান মালিককে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।




