মঙ্গলবার, ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে টাস্কফোর্সের অভিযান, ১৫ যানবাহন তল্লাশি, জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে টাস্কফোর্সের অভিযান, ১৫ যানবাহন তল্লাশি, জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫ ১:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফোর্সসহ টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের কাথুলী সড়কে এ অভিযান চালানো হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ট্রাক, অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলসহ মোট ১৫টি যানবাহন তল্লাশি করা হয়।

অভিযান চলাকালে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ও ৯২ ধারায় দুইটি পৃথক মামলায় মোট ৮০০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, মাদক পরিবহন প্রতিরোধ ও সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে এ ধরনের টাস্কফোর্স অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুরে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা...

গাংনীতে টাস্কফোর্সের অভিযান, ৪ মামলায় জরিমানা

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারিতে...

মেহেরপুর বড় বাজারে টাস্কফোর্স অভিযান, ২ মামলায় জরিমানা

মুজিবনগরে নদীর ধারের মাটি কাটার সময় ৭ ট্রাক...

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ