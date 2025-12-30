মেহেরপুরে টাস্কফোর্সের অভিযান, ১৫ যানবাহন তল্লাশি, জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফোর্সসহ টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুরের কাথুলী সড়কে এ অভিযান চালানো হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ট্রাক, অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলসহ মোট ১৫টি যানবাহন তল্লাশি করা হয়।
অভিযান চলাকালে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ও ৯২ ধারায় দুইটি পৃথক মামলায় মোট ৮০০ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, মাদক পরিবহন প্রতিরোধ ও সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে এ ধরনের টাস্কফোর্স অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।