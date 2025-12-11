মেহেরপুরে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস অফিসে চুরি

বৃহস্পতিবার, ১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় একটি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস অফিসে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে এ চুরি সংঘটিত হয়।

জানা গেছে, সকাল সাড়ে আটটার দিকে সংঘবদ্ধ দুই চোর অফিসের শাটার ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে নগদ অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রসহ মূল্যবান বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। পরে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়—সাদা ফুলহাতা জামা ও কালো প্যান্ট পরিহিত দুই যুবক, যাদের নাক-মুখ সাদা কাপড়ে ঢাকা ছিল, হাতে দুটি কালো ব্যাগ নিয়ে অফিসে ঢোকে। তারা লাইট জ্বালিয়ে আলমারি ও ড্রুয়ার ভেঙে মালামাল ব্যাগে ভরে দ্রুত সটকে পড়ে।

ঘটনার পর মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।




