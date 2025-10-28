মঙ্গলবার, ২৮শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের তিন যাত্রী আহত

Meherpur News
অক্টোবর ২৮, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের তিন যাত্রী আহত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন — সদর উপজেলার রায়পুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মাহফুজ, একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রায়হান, এবং সোহেল রানার মেয়ে সাদিয়া। আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে আহত তিনজন রায়পুর থেকে ইজিবাইকে করে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিলেন। এ সময় একই দিক থেকে আসা একটি ট্রাক পেছন দিক থেকে ইজিবাইকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইক চালক রায়হানসহ অন্য দুই যাত্রী রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।




