রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশ চুরি, সেচ কার্যক্রম ব্যাহত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৪, ২০২৬ ৫:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের নতুন দরবেশপুরের মাঠে তিনটি ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দিবাগত রাতে সংঘবদ্ধ চোরচক্র এ চুরির ঘটনা ঘটায় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, গভীর রাতে চোরচক্রটি মাঠে স্থাপিত তিনটি ট্রান্সফরমারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যায়। এতে করে ওই এলাকার আবাদি জমিতে সেচ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশ চুরির ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যার কারণে সময়মতো জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে চলতি মৌসুমে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এলাকাবাসী দ্রুত চুরি যাওয়া যন্ত্রাংশ উদ্ধার ও দোষীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।




