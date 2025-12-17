মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহী আটক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে জেলা ট্রাফিক পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গাঁজাসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বারাদী বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন—মেহেরপুরের গাংনী থানাধীন ভাটপাড়া গ্রামের তাইজুল ইসলামের ছেলে মহিদুল ইসলাম (২৮) এবং মেহেরপুর সদর থানার খোকসা কদমতলা পাড়ার মরহুম মোতালেব মিয়ার ছেলে মহিদুল ইসলাম (৩৬)।
মেহেরপুর ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিশ্বদেব ঘোষের নেতৃত্বে সার্জেন্ট মোজাফফর, সার্জেন্ট অথেলো রানা, সার্জেন্ট মামুন ও সাইফুল বারাদী বাজারে বিভিন্ন যানবাহনের ওপর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় গাংনী থেকে আগত একটি মোটরসাইকেল থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাইলে আরোহীরা তা দেখাতে ব্যর্থ হন।
পরবর্তীতে তাদের মোটরসাইকেল থেকে নামতে বললে এক মহিদুল ইসলামের লুঙ্গির নিচে থাকা পলিথিনে মোড়ানো প্রায় দুই কেজি গাঁজার একটি পুঁটলি মাটিতে পড়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গাঁজা সরবরাহের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলে ট্রাফিক পুলিশ তাদের আটক করে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের হেফাজতে নেয়।
এ সময় তাদের ব্যবহৃত নাম্বার প্লেটবিহীন একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পরে আটককৃতদের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।