মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, উল্টো পথে চলাচলকারীদের সতর্কতা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ফোর লেন সড়কের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ট্রাফিক আইন মেনে যান চলাচলে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী বাজার এলাকায় এ প্রচারণা পরিচালনা করা হয়।
প্রচারণাকালে উল্টো পথে চলাচলকারী যানবাহনের চালকদের থামিয়ে সঠিক পথে চলাচলের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব এবং উল্টো পথে যানবাহন চালানোর ঝুঁকি সম্পর্কে চালকদের সচেতন করা হয়।
ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (টিআই) আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে পরিচালিত এ কর্মসূচিতে ট্রাফিক সার্জেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।