মঙ্গলবার, ৩০শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৪ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, উল্টো পথে চলাচলকারীদের সতর্কতা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, উল্টো পথে চলাচলকারীদের সতর্কতা

কর্তৃক Meherpur News
জুন ৩০, ২০২৬ ৭:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ফোর লেন সড়কের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ট্রাফিক আইন মেনে যান চলাচলে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী বাজার এলাকায় এ প্রচারণা পরিচালনা করা হয়।

প্রচারণাকালে উল্টো পথে চলাচলকারী যানবাহনের চালকদের থামিয়ে সঠিক পথে চলাচলের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলার গুরুত্ব এবং উল্টো পথে যানবাহন চালানোর ঝুঁকি সম্পর্কে চালকদের সচেতন করা হয়।

ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (টিআই) আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে পরিচালিত এ কর্মসূচিতে ট্রাফিক সার্জেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

পিতাকে হত্যার দায়ে পুত্রের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬ উপলক্ষে প্রস্তুতি...

মেহেরপুর টিটিসিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুরে দরিদ্র নারীদের মাঝে বিনামূল্যে গাভী বিতরণ ও...

মেহেরপুর ট্রেজারি শাখা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী...

মেহেরপুরে ৪০ নারীর মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ