মেহেরপুরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ৮ মোটরসাইকেল আটক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৮টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়েছে।
রোববার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া সড়কে ট্রাফিক সার্জেন্ট আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বিভিন্ন মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। এ সময় বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ৬টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। অভিযানের সময় এটিএসআই রথিন উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে, এর আগে একই দিন মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকায় পৃথক আরেকটি অভিযানে আরও ২টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়।
সব মিলিয়ে দিনের দুটি অভিযানে মোট ৮টি মোটরসাইকেল আটক করেছে মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশ।