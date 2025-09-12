শুক্রবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৫ ৮:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলায় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন ড্রিল শেখ মিলনায়তনে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

“সেবার ব্রতে চাকরি” স্লোগানকে সামনে রেখে শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ বছর মেহেরপুর জেলা থেকে ৯ জনকে পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ও মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী লিখিত, মনস্তাত্ত্বিক ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। পরে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সফল প্রার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

এ সময় পুলিশ সুপার বলেন, নিয়োগের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আমরা শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি।” তার বক্তব্যে তিনি নবনিযুক্ত কনস্টেবলদের দায়িত্বশীলতা, সততা ও মানবিক সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনের আহ্বান জানান।

চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নিয়োগ পাওয়ায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করেন।



