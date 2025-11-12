মেহেরপুরে ডা. তাহের-ডা. লিনা নার্সিং ইনস্টিটিউটে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর ডা. তাহের-ডা. লিনা নার্সিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে নবীন শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও প্রবীণ শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার দুপুরে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ডা. মেলিনা সুলতানা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. এস. এম. আবু সাঈদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়ার শায়লা জাহান, অবসরপ্রাপ্ত পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক ডা. এম. এ. বাসার, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, এবং উত্তরা ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার আনোয়ারুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ সাবরিনা আক্তার। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের ভাইস চেয়ারম্যান ডা. আবু তাহের সিদ্দিক, বিদায়ী শিক্ষার্থী চিরঞ্জিত মণ্ডল এবং নবাগত শিক্ষার্থী রাজু। মানপত্র পাঠ করেন ফারহানা আক্তার।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফিতা কেটে নবীন শিক্ষার্থীদের মুখে মিষ্টি তুলে, হাতে লাল গোলাপ ও ফুল ছিটিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোসহ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।