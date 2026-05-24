রবিবার, ২৪শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৬ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ৩৪ পিচ ইয়াবাসহ আটক ২
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ৩৪ পিচ ইয়াবাসহ আটক ২

কর্তৃক Meherpur News
মে ২৪, ২০২৬ ৭:৪৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৪ পিচ ইয়াবাসহ জেমস বাবু মন্ডল ও পাপ্পু মন্ডল নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক জেমস বাবু মন্ডল বল্লবপুর গ্রামের নিনু মন্ডলের ছেলে এবং পাপ্পু মন্ডল একই গ্রামের নিকোলাস মন্ডলের ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের পরিদর্শক গোলাম মোর্শেদের নেতৃত্বে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় কেদারগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে ওই দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে ৩৪ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের মামলায় আসামি শাকিলের...

ইসলামী ব্যাংকে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

সাউথ আফ্রিকা প্রবাসী রুহুল আমিনের লাশ মেহেরপুরে পৌঁছেছে

মুজিবনগর থানা বার্ষিক পরিদর্শনে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার...