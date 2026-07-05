মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে সাজু আহমেদ (৩৫) নামে এক কথিত মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তার কাছ থেকে ১১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
রোববার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার নীল এন্টারপ্রাইজের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক সাজু আহমেদ মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের রবকুল বিশ্বাসের ছেলে।
ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ইয়াবা বিক্রির সময় সাজু আহমেদকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে ১১ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।