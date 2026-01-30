মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ বোতল ভারতীয় মদসহ ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ বোতল ভারতীয় মদসহ মোঃ শফিকুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। গ্রেফতার শফিকুল ইসলাম সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের আইয়ুব আলী শেখের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল সোনাপুর গ্রামের মোঃ নুর ইসলামের চায়ের দোকানের সামনে সোনাপুর থেকে মাঝপাড়া গামী পাকা সড়কে অভিযান চালায়। এ সময় ওই স্থান থেকে শফিকুল ইসলামকে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে ১০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।