মেহেরপুরে ডেকোরেটর সাউন্ড লাইট ও ফুল শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি গঠন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা ডেকোরেটর সাউন্ড লাইট ও ফুল শ্রমিক ইউনিয়ন, মেহেরপুর জেলা শাখার মতবিনিময় ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ অনুষ্ঠান হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মো. লিটন মিয়া। এতে বক্তব্য রাখেন গোলাম মোস্তফা, সানোয়ার হোসেন সানু, আবু সিদ্দিক, ডালু, সফি, শাহীন, কাজী, শাহজালাল, ইদ্রিস হোসেন প্রমুখ।
পরে সর্বসম্মতিক্রমে শাহজালালকে সভাপতি, ইদ্রিস আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ২২ সদস্য বিশিষ্ট জেলা ডেকোরেটর সাউন্ড লাইট ও ফুল শ্রমিক ইউনিয়ন মেহেরপুর জেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি ডালিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক রিপন, কোষাধাক্ষ সোহেল, সহ কোষাধ্যক্ষ আলিফ,সাংগঠনিক সম্পাদক ডিকেন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুজন, প্রচার সম্পাদক উজ্জ্বল, সহ প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ, দপ্তর সম্পাদক আকরাম, সহ দপ্তর সম্পাদক বক্স, ক্রীড়া সম্পাদক মুন্না, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইউসুফ, নির্বাহী সদস্য সাব্বির, হৃদয়, ইউসুফ, মজিবর।