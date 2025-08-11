সোমবার, ১১ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১১, ২০২৫ ৮:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

এফসিডিও’র অর্থায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিএস) প্রকল্পের আওতায় “তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ” বিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। সোমবার বিকেলে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে প্রশিক্ষণটির সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে ৯ জন নারী ও ১১ জন পুরুষ যুব প্রতিনিধি অংশ নেন। এটি পরিচালনা করেন এমআইপিএস প্রকল্পের ট্রেনিং অফিসার মো. মনিরুজ্জামান, খুলনা ক্লাস্টারের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস.এম. রাজু জবেদ এবং মনিটরিং অফিসার মো. সাঈদুল ইসলাম। সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন এমআইপিএস প্রকল্পের যশোর রিজিওনের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মো. সিরাজুম মুনির, পিএফজি সমন্বয়কারী মুজাহিদ আল মুন্না, পিস অ্যাম্বাসেডর ও বিএনপির মহিলা দলের সভাপতি সায়্যেদাতুন্নেছা নয়ন এবং সদস্য মো. হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

পরে কমলা চাষি মো. হাফিজুর রহমানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে কমলার চারা উপহার দেওয়া হয়।


