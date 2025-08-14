মেহেরপুরে তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।
সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ,সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজেদুল ইসলাম, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মহিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উপ-পরিচালক সিরাজুম মনির,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার শামীম রেজা,সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচাল আবু জাফর, আনসার ভিডিপির প্রশিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আমিনুর রহমানসহ অন্যান্যরা।