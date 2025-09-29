মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৭ নম্বর ওয়ার্ড

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে ৭ নম্বর ওয়ার্ড।
সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড ২-০ গোলে ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। ম্যাচের প্রথমার্ধের ১৯ মিনিটে সজিবের গোলের মাধ্যমে এগিয়ে যায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটে খান জাহান গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করলে শিরোপা নিশ্চিত হয় তাদের।
খেলায় সজিব ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, শিমুল ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট এবং মাসুম সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন।
ফাইনাল খেলার আগে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।