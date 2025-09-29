সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৭ নম্বর ওয়ার্ড
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ৭ নম্বর ওয়ার্ড

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫ ৭:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে ৭ নম্বর ওয়ার্ড।

সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড ২-০ গোলে ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। ম্যাচের প্রথমার্ধের ১৯ মিনিটে সজিবের গোলের মাধ্যমে এগিয়ে যায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটে খান জাহান গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করলে শিরোপা নিশ্চিত হয় তাদের।

খেলায় সজিব ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, শিমুল ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট এবং মাসুম সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন।

ফাইনাল খেলার আগে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

 



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে বিএনপি’র পথসভা ও গণসংযোগ

গাংনীতে সার ডিলার এনামুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে নাইছ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল অমীমাংসিতভাবে...

মেহেরপুরে শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫ উদ্বোধন

মেহেরপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ আসিফ হাসানের আগমন