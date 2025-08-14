শনিবার, ১৬ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৪, ২০২৫ ১২:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম , সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ,মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন,জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মহিবুর রহমান,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন,পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফফর হোসেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার শামীম রেজা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মালেক,পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, আনসার ও ভিডিপির প্রশিক্ষক মুস্তাফিজুর রহমান,জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আমিনুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।


