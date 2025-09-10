বুধবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫ ৮:০১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল ও সাবেক ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলাম। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, ইউপি সদস্য শাহাদাত হোসেন, সার্থক আলি, চঞ্চল, আমপারা খাতুন, দবীর উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামানসহ স্থানীয় গণ্যমান্যরা।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ট্রলির ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

মেহেরপুরে গোল্ডকাপ ফুটবলে ১ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের...

মেহেরপুরে ক্লিনিকের অনিয়মে জরিমানা

মেহেরপুরের শোলমারি মাঠ থেকে অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী...

গাংনীতে পল্লী বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনা : অতিরিক্ত বিল...