মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার বিকেলে রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন।
এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল ও সাবেক ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলাম। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, ইউপি সদস্য শাহাদাত হোসেন, সার্থক আলি, চঞ্চল, আমপারা খাতুন, দবীর উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামানসহ স্থানীয় গণ্যমান্যরা।