মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে ঝাঁঝা ও শালিকা দল

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে উঠেছে হরিরামপুর ঝাঁঝা ২ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ ও শালিকা বাড়িবাকা গুচ্ছগ্রাম ৯ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ।
বৃহস্পতিবার বিকেলে রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ঝাঁঝা ২ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ ২-০ গোলে নবীনগর বাজিতপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ড একাদশকে পরাজিত করে। একই মাঠে দিনের অপর খেলায় শালিকা বাড়িবাকা গুচ্ছগ্রাম ৯ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ ১-০ গোলে গোভিপুর ৪ নম্বর ওয়ার্ড একাদশকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।