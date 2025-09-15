সোমবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবলে পিরোজপুর ৬ নং ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫ ৭:৫৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পিরোজপুর ৬ নং ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। সোমবার বিকেলে জাদুখালি মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ২ নং ওয়ার্ডকে পরাজিত করে।

খেলার প্রথমার্ধের ২০ মিনিটে শাকিলের একমাত্র গোলেই নির্ধারিত হয় ম্যাচের ফল। সমতায় ফেরার একাধিক সুযোগ পেলেও ২ নং ওয়ার্ড প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক সুমনের দৃঢ়তায় গোল করতে ব্যর্থ হয়।

বিজয়ী দলের সোহেল ম্যান অব দ্য ম্যাচ, রানার্সআপ দলের আদালত ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং বিজয়ী দলের গোলরক্ষক সুমন সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ, ম্যান অব দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং সেরা গোলরক্ষকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম, ইস্কান্দার মাহমুদ বিপ্লব, আমিরুল ইসলাম, কালু, আসাদুল ইসলাম, অহিদুল ইসলাম, আমেনা খাতুন প্রমুখ।



