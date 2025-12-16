মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জো নগর উদ্যানে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে এ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয় মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলাম ।
জানা গেছে, এ বিজয় মেলায় মোট ৪০টি স্টল স্থান পেয়েছে। মেলায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশীয় সংস্কৃতি ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।
উদ্বোধন শেষে অতিথিবৃন্দ মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।